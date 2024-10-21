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Сегодня, 13:25

В «Пари НН» заявили, что готовы предоставить стажировку Мостовому

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке в клубе экс-игрока сборной России и СССР Александра Мостового.

«Этот вопрос мне задают в третий раз: при Юране, при Иличе и вот теперь. Конечно же, мы предоставим возможность пройти стажировку. Нужно будет переговорить с Гончаренко, конечно, но противопоказаний я не вижу. Это не будет руководство команды, вторжение в какие-то внутренние бизнес-процессы, вряд ли кто-то сможет предоставить такой формат погружения», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
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 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
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 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
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