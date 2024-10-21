В «Пари НН» заявили, что готовы предоставить стажировку Мостовому

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке в клубе экс-игрока сборной России и СССР Александра Мостового.

«Этот вопрос мне задают в третий раз: при Юране, при Иличе и вот теперь. Конечно же, мы предоставим возможность пройти стажировку. Нужно будет переговорить с Гончаренко, конечно, но противопоказаний я не вижу. Это не будет руководство команды, вторжение в какие-то внутренние бизнес-процессы, вряд ли кто-то сможет предоставить такой формат погружения», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Дарик Агаларов