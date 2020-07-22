Виктор Гончаренко: «ЦСКА не ждет легкого матча с «Тамбовом». Они обыграли «Спартак» на выезде»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Встреча состоится сегодня, 22 июля, в Москве. Начало — в 19:00 (мск).

— У команды хорошее настроение и эмоциональное состояние, — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. — «Тамбов», несмотря на положение внизу турнирной таблицы, проиграл свои матчи в упорной борьбе. Мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на выезде. Это сыгранная команда, они хорошо взаимодействуют между собой и понимают, как нужно обороняться. «Тамбов» умеет играть против сильных команд. Не ждем легкого матча.

Не будем анализировать первый наш матч с «Тамбовом», потому что это было уже очень давно, кажется, что в прошлом веке. Так что мы отталкиваемся только от последних игр.