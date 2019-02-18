Видеосюжет со второго тренировочного дня "Спартака" в Белеке

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал видео со второго дня подготовительного тренировочного сбора к возобновлению чемпионата России. Красно-белые под руководством главного тренера Олега Кононова находятся в турецком Белеке.

Напомним, что первый матч после зимней паузы "Спартак" проведет против "Краснодара"​ 3 марта. Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена".