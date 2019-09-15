Видео с захватом Дзюбы на Азмуне. Кто из друзей вас так спасает от проблем?
09:55
Twitter 433 опубликовал видеофрагмент матча девятого тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1).
На нем показано, как форвард «Зенита» Артем Дзюба отталкивает от арбитра Сердара Азмуна, получившего желтую карточку. Иранец продолжал спорить с судьей, и его партнер попытался предотвратить возможность получения им второго «горчичника». Напомним, Дзюба забил первый мяч в этой игре.
Tag a friend that always keeps you out of trouble ?— 433 (@official433) September 14, 2019
? @rfpl pic.twitter.com/cLNSsyeIrw
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