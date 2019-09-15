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Видео с захватом Дзюбы на Азмуне. Кто из друзей вас так спасает от проблем?

09:55
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Twitter 433 опубликовал видеофрагмент матча девятого тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1).

На нем показано, как форвард «Зенита» Артем Дзюба отталкивает от арбитра Сердара Азмуна, получившего желтую карточку. Иранец продолжал спорить с судьей, и его партнер попытался предотвратить возможность получения им второго «горчичника». Напомним, Дзюба забил первый мяч в этой игре.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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