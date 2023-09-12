Вице-президент РФС: «Имелись договоренности с клубами РПЛ, что они проведут в Белокаменке товарищеский матч»

Вице-президент РФС Денис Соловьев поделился мнением о проведении матча FONBET Кубка России между 2Drots и «Динамо» Киров (2:0).

«Когда пришла идея, что мы будем играть там в футбол и уже постелили поле, мы решили, что нужен максимальный охват с точки зрения социальной функции. Были разные варианты форматов у нас. В частности, имелись договоренности с клубами РПЛ, что они проведут в Белокаменке товарищеский матч. Была договоренность и с двумя клубами в Первой лиге, чтобы они провели здесь официальную встречу. Но все уперлось в то, что мы в РФС хотели получить максимальный медийный охват», — приводит слова Соловьева «Известия».

На поле в плавучем доке, построенном для матча между кировским «Динамо» и 2DROTS, игроки сборной России проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».