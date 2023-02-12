Ветеран «Спартака» уверен, что Промес встретит возобновление сезона на скамейке запасных

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин поделился мнением об отсутствии нападающего Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.

«Может ли так получиться, что Промес встретит возобновление сезона на лавке? Не может быть, а это будет сто процентов. Потому что сейчас наигрываются схемы. Ничего удивительного нет, если Промес не будет попадать в состав. Один в поле не воин. Я больше чем уверен, что он пока не набрал форму, то будет выпадать из состава. Не скажу, что Кейта замена Промесу. Сравнивать их не буду и даже не хочу. Когда Мозес пришел в «Спартак», то пешком ходил, назад не отрабатывал. А когда набрал форму, то стал гораздо больше пользы приносить «Спартаку». Промес тоже вначале ничего особенного не показывал, но прибавил, когда поймал кураж. А для футболистов это большое дело», — приводит слова Ноздрина «Спорт День за Днем».

Он также оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«50/50. Команда играет хорошо, посмотрим, что будет в чемпионате. Если «Зенит» отпустит что-то, а «Спартак» сократит отрыв хотя бы до трех очков, то будет очень сложно психологически. Есть хорошие шансы. Надо бороться за это, а мы с сжатыми кулаки будем переживать за «Спартак», — добавил Ноздрин.

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).