Ветеран «Спартака» уверен, что Промес встретит возобновление сезона на скамейке запасных
Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин поделился мнением об отсутствии нападающего Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.
«Может ли так получиться, что Промес встретит возобновление сезона на лавке? Не может быть, а это будет сто процентов. Потому что сейчас наигрываются схемы. Ничего удивительного нет, если Промес не будет попадать в состав. Один в поле не воин. Я больше чем уверен, что он пока не набрал форму, то будет выпадать из состава. Не скажу, что Кейта замена Промесу. Сравнивать их не буду и даже не хочу. Когда Мозес пришел в «Спартак», то пешком ходил, назад не отрабатывал. А когда набрал форму, то стал гораздо больше пользы приносить «Спартаку». Промес тоже вначале ничего особенного не показывал, но прибавил, когда поймал кураж. А для футболистов это большое дело», — приводит слова Ноздрина «Спорт День за Днем».
Он также оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
«50/50. Команда играет хорошо, посмотрим, что будет в чемпионате. Если «Зенит» отпустит что-то, а «Спартак» сократит отрыв хотя бы до трех очков, то будет очень сложно психологически. Есть хорошие шансы. Надо бороться за это, а мы с сжатыми кулаки будем переживать за «Спартак», — добавил Ноздрин.
В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2