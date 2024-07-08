Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о своем здоровье после инсульта и операции
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал, что жаркая погода сказывается на здоровье. В мае 2023 года 71-летний ветеран красно-белых перенес инсульт.
«Сейчас в жару никуда не хожу, да и некуда. Мне специально звонили, предупреждали, чтобы поменьше на солнце появлялся. Чувствую себя лучше, чем раньше. Положительные сдвиги есть. Когда погода меняется, то и на здоровье отражается: появляется вялость, в сон клонит. Когда свежачок, прохладно, нормально себя чувствую», — сказал Гаврилов Legalbet.
30 мая 2023-го стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.
31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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