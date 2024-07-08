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8 июля, 15:54

Президент «Оренбурга» — о переходе Веры в «Химки»: «Все уже оформлено»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что полузащитник Лукас Вера в ближайшее время станет игроком «Химок».

«Мы договорились с «Химками» о переходе Веры. Сегодня он уже должен был пройти медосмотр, все уже оформлено. По результатам медосмотра игрок и его новая команда придут к соглашению», — цитирует Еремякина Sport24.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.

Источник: Sport24
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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