Президент «Оренбурга» — о переходе Веры в «Химки»: «Все уже оформлено»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что полузащитник Лукас Вера в ближайшее время станет игроком «Химок».

«Мы договорились с «Химками» о переходе Веры. Сегодня он уже должен был пройти медосмотр, все уже оформлено. По результатам медосмотра игрок и его новая команда придут к соглашению», — цитирует Еремякина Sport24.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.