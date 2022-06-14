Пономарев считает уход Ваноли из «Спартака» правильным решением

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание спортивного директора Луки Каттани об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Можно ли назвать Ваноли предателем? Нет, конечно. Ни в коем случае. Во-первых, читал, что он уходит по семейным обстоятельствам. Во-вторых, он завоевал Кубок России. Это уже достойно, чтобы его упоминать хорошим словом. Никаких вопросов к нему нет. Он не предатель. Правильно Ваноли сделал для своей семьи, для себя самого. Ушел не с позором, а выиграв Кубок России», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 14 июня, Каттани во время пресс-конференции заявил, что не считает уход из клуба Паоло Ваноли предательством.