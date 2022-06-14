Место Яхья в «Спартаке» займет Пташкин

По информации «СЭ», Евгений Пташкин станет техническим директором академии «Спартака». Он займет место Антара Яхья, который покинул клуб. Ранее Пташкин был заместителем алжирца.

Яхья занимал пост технического директора Академии имени Ф. Ф. Черенкова с января 2022 года. В заявлении клуба сообщалось, что специалист покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам.

В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.