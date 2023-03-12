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Сегодня, 22:02

Ветеран ЦСКА Пономарев сравнил игру «Крыльев Советов» против армейцев с медвежьим цирком

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Не хочется особенно хвалить игроков ЦСКА, потому что «Крылья Советов» не произвела на меня никакого впечатления. Хотя нет, произвела — удручающее. Я как-то смотрел комический футбол в цирке, там медведи играли между собой, так вот сегодня медведи играли на футбольном поле. Без мысли, без какого-то спортивного интереса, без головы, черт его знает. Ну, так нельзя в футбол играть! Но армейцы молодцы. Молодцы, что собрались, выполнили установку тренера, играли можно сказать с двоенным центром, в два центрфорварда. И Заболотный, и Чалов забили по голу, это здорово. Значит, что оправдался тренерский план», — приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Крылья Советов» идут на 11-й строчке с 20 очками.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19949881.shtml
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Из неудачных серий ЦСКА предпочитает выходить крупной победой

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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