Смородская: «Больно видеть «Локомотив» в зоне вылета»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы команды в нынешнем сезоне.

«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас — оказаться в зоне вылета. Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше. Все равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета. Но упасть ниже не должны», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

«Локомотив» занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 19 очками.