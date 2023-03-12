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Сегодня, 21:55

Из неудачных серий ЦСКА предпочитает выходить крупной победой

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

К матчу 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) армейцы подошли с серией из трех неудач в чемпионате подряд.

Всего дважды в подобной ситуации красно-синие терпели еще одно поражение. В 2000 году было проиграно пять туров подряд, в 2001-м — четыре. При этом пять из девяти серий прерывались крупной победой, еще четыре — ничьими.

Все случаи, когда ЦСКА проиграл больше двух матчей подряд в чемпионате

Сезон

Тренер

Матчи

Поражения

С кем прервали

2000

Олег Долматов

Кр.Советов (г) — 0:2, Черноморец (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:2, Факел (г) — 1:2

5

Зенит (д) — 4:1

2001

Павел Садырин

Черноморец (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:1

4

Ротор (г) — 1:1

1997

Павел Садырин

Тюмень (г) — 0:3, Зенит (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 1:2

3

Балтика (г) — 1:1

1998

Павел Садырин

Спартак (г) — 1:2, Ростсельмаш (г) — 0:1, Торпедо (д) — 1:3

3

Ротор (г) — 0:0

2013/14

Леонид Слуцкий

Терек (г) — 0:2, Динамо (д) — 0:2, Зенит (г) — 0:2

3

Краснодар (д) — 5:1

2014/15

Леонид Слуцкий

Зенит (д) — 0:1, Динамо (г) — 0:1, Краснодар (г) -1:2

3

Уфа (д) — 5:0

2014/15

Леонид Слуцкий

Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 1:2, Амкар (г) — 0:1

3

Краснодар (д) — 1:1

2021/22

Алексей Березуцкий

Ахмат (г) — 0:2, Сочи (д) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1

3

Ростов (д) — 4:0

2022/23

Владимир Федотов

Пари НН (д) — 0:1, Динамо (г) — 1:2, Сочи (г) — 0:2

3

Крылья Советов (д) — 4:0
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ФК ЦСКА (Москва)
0
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Ветеран ЦСКА Пономарев сравнил игру «Крыльев Советов» против армейцев с медвежьим цирком
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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