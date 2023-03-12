Из неудачных серий ЦСКА предпочитает выходить крупной победой
К матчу 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) армейцы подошли с серией из трех неудач в чемпионате подряд.
Всего дважды в подобной ситуации красно-синие терпели еще одно поражение. В 2000 году было проиграно пять туров подряд, в 2001-м — четыре. При этом пять из девяти серий прерывались крупной победой, еще четыре — ничьими.
Все случаи, когда ЦСКА проиграл больше двух матчей подряд в чемпионате
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
С кем прервали
|
2000
|
Олег Долматов
|
Кр.Советов (г) — 0:2, Черноморец (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:2, Факел (г) — 1:2
|
5
|
Зенит (д) — 4:1
|
2001
|
Павел Садырин
|
Черноморец (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:1
|
4
|
Ротор (г) — 1:1
|
1997
|
Павел Садырин
|
Тюмень (г) — 0:3, Зенит (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 1:2
|
3
|
Балтика (г) — 1:1
|
1998
|
Павел Садырин
|
Спартак (г) — 1:2, Ростсельмаш (г) — 0:1, Торпедо (д) — 1:3
|
3
|
Ротор (г) — 0:0
|
2013/14
|
Леонид Слуцкий
|
Терек (г) — 0:2, Динамо (д) — 0:2, Зенит (г) — 0:2
|
3
|
Краснодар (д) — 5:1
|
2014/15
|
Леонид Слуцкий
|
Зенит (д) — 0:1, Динамо (г) — 0:1, Краснодар (г) -1:2
|
3
|
Уфа (д) — 5:0
|
2014/15
|
Леонид Слуцкий
|
Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 1:2, Амкар (г) — 0:1
|
3
|
Краснодар (д) — 1:1
|
2021/22
|
Алексей Березуцкий
|
Ахмат (г) — 0:2, Сочи (д) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1
|
3
|
Ростов (д) — 4:0
|
2022/23
|
Владимир Федотов
|
Пари НН (д) — 0:1, Динамо (г) — 1:2, Сочи (г) — 0:2
|
3
|
Крылья Советов (д) — 4:0
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3