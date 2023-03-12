Из неудачных серий ЦСКА предпочитает выходить крупной победой

К матчу 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) армейцы подошли с серией из трех неудач в чемпионате подряд.

Всего дважды в подобной ситуации красно-синие терпели еще одно поражение. В 2000 году было проиграно пять туров подряд, в 2001-м — четыре. При этом пять из девяти серий прерывались крупной победой, еще четыре — ничьими.

Все случаи, когда ЦСКА проиграл больше двух матчей подряд в чемпионате