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Сегодня, 16:15

Вьештица — о споре с президентом «Урала» на бутылку вина: «Милан, просрал твой Джокович, ***!»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, как спорил с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым на бутылку вина.

— Обычно у всех «Урал» ассоциируется с Григорием Ивановым. У тебя точно есть история, связанная с ним.

— О, Викторович! С ним у меня всегда были прекрасные отношения. Историй много, но не уверен, что все можно публиковать, ха-ха! Давай расскажу про наши постоянные теннисные споры. Я всю жизнь болею за Джоковича и всегда ставил на его победу. А Григорий Викторович — на всех остальных. Например, на Надаля или Федерера. И я очень часто выигрывал, потому что Новак — лучший теннисист в истории. А Иванов в ответ всегда подкалывал меня.

— А на что спорили?

— На бутылку хорошего вина. Так вот, один раз я с командой выхожу на поле, и на весь стадион раздается крик Иванова: «Милан, просрал твой Джокович, ***!» Я отвечаю: «Викторович, ну игра же у нас сегодня. Давай о футболе думать». А он: «Прости, прости!»

— Это очень смешно.

— Ха-ха! В этом весь Викторович. Никогда не мог сдержаться. Кстати, я слышал, что у него сейчас есть проблемы со здоровьем. Это правда?

— Он говорил, что летает на процедуры в Германию, да. Но держится молодцом.

— Напиши, пожалуйста, мои слова, чтобы он увидел: Дай бог ему здоровья и скорейшего выздоровления. Викторович очень хороший человек, который очень много сделал для «Урала». Я уверен, что у него все будет хорошо. Он настоящий боец, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица играл за «Урал» с 2012 по 2013 год, 45-летний серб также известен по выступлениям за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

Милан Вьештица и&nbsp;инспектор ДПС. «Полез к гаишнику за его значком, он все понял и начал наезжать». Вьештица — о «Зените» и жизни в России
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Милан Вьештица
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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