Вьештица — о споре с президентом «Урала» на бутылку вина: «Милан, просрал твой Джокович, ***!»

Бывший защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, как спорил с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым на бутылку вина.

— Обычно у всех «Урал» ассоциируется с Григорием Ивановым. У тебя точно есть история, связанная с ним.

— О, Викторович! С ним у меня всегда были прекрасные отношения. Историй много, но не уверен, что все можно публиковать, ха-ха! Давай расскажу про наши постоянные теннисные споры. Я всю жизнь болею за Джоковича и всегда ставил на его победу. А Григорий Викторович — на всех остальных. Например, на Надаля или Федерера. И я очень часто выигрывал, потому что Новак — лучший теннисист в истории. А Иванов в ответ всегда подкалывал меня.

— А на что спорили?

— На бутылку хорошего вина. Так вот, один раз я с командой выхожу на поле, и на весь стадион раздается крик Иванова: «Милан, просрал твой Джокович, ***!» Я отвечаю: «Викторович, ну игра же у нас сегодня. Давай о футболе думать». А он: «Прости, прости!»

— Это очень смешно.

— Ха-ха! В этом весь Викторович. Никогда не мог сдержаться. Кстати, я слышал, что у него сейчас есть проблемы со здоровьем. Это правда?

— Он говорил, что летает на процедуры в Германию, да. Но держится молодцом.

— Напиши, пожалуйста, мои слова, чтобы он увидел: Дай бог ему здоровья и скорейшего выздоровления. Викторович очень хороший человек, который очень много сделал для «Урала». Я уверен, что у него все будет хорошо. Он настоящий боец, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица играл за «Урал» с 2012 по 2013 год, 45-летний серб также известен по выступлениям за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.