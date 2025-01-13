Вьештица — о споре с президентом «Урала» на бутылку вина: «Милан, просрал твой Джокович, ***!»
Бывший защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, как спорил с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым на бутылку вина.
— Обычно у всех «Урал» ассоциируется с Григорием Ивановым. У тебя точно есть история, связанная с ним.
— О, Викторович! С ним у меня всегда были прекрасные отношения. Историй много, но не уверен, что все можно публиковать, ха-ха! Давай расскажу про наши постоянные теннисные споры. Я всю жизнь болею за Джоковича и всегда ставил на его победу. А Григорий Викторович — на всех остальных. Например, на Надаля или Федерера. И я очень часто выигрывал, потому что Новак — лучший теннисист в истории. А Иванов в ответ всегда подкалывал меня.
— А на что спорили?
— На бутылку хорошего вина. Так вот, один раз я с командой выхожу на поле, и на весь стадион раздается крик Иванова: «Милан, просрал твой Джокович, ***!» Я отвечаю: «Викторович, ну игра же у нас сегодня. Давай о футболе думать». А он: «Прости, прости!»
— Это очень смешно.
— Ха-ха! В этом весь Викторович. Никогда не мог сдержаться. Кстати, я слышал, что у него сейчас есть проблемы со здоровьем. Это правда?
— Он говорил, что летает на процедуры в Германию, да. Но держится молодцом.
— Напиши, пожалуйста, мои слова, чтобы он увидел: Дай бог ему здоровья и скорейшего выздоровления. Викторович очень хороший человек, который очень много сделал для «Урала». Я уверен, что у него все будет хорошо. Он настоящий боец, — сказал Вьештица «СЭ».
Вьештица играл за «Урал» с 2012 по 2013 год, 45-летний серб также известен по выступлениям за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3