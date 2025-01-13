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Сегодня, 16:30

Экс-игрок «Зенита» Вьештица: «В Сербии показывают все матчи РПЛ, ничего не пропускаем»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» пожелал, чтобы российские клубы и сборная вернулись на международную арену как можно быстрее.

— В Сербии сейчас следят за РПЛ?

— У нас показывают каждый тур. Боюсь соврать, но, кажется, вообще все игры. Так что мы ничего не пропускаем. И за другими чемпионатами следим: АПЛ, ла лига, серия А... Ну и наша лига, естественно, показывается в полном объеме.

— Как в Сербии относятся к тому, что российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований? И как ты считаешь, справедливо ли это?

— Это сложная тема, которой я не хотел бы касаться. Могу сказать только одно: желаю, чтобы российские клубы и сборная вернулись как можно быстрее. Честно, в Сербии никто не думает об этом. А справедливо отстранение или нет — этот вопрос не ко мне, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

Также 45-летний серб играл в России за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и петербургское «Динамо».

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Милан Вьештица и&nbsp;инспектор ДПС. «Полез к гаишнику за его значком, он все понял и начал наезжать». Вьештица — о «Зените» и жизни в России

РПЛ
Милан Вьештица
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

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