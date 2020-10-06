Вендел подписал контракт с «Зенитом»

Бразильский полузащитник Вендел в понедельник вечером подписал контракт с «Зенитом». Об этом «СЭ» сообщил представитель хавбека Сесар Барбьери.

— Вчера вечером Вендел подписал пятилетний контракт, — подтвердил агент. — Он еще находится в Лиссабоне, ждет визу. Завтра-послезавтра узнаем дату вылета в Россию.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей, забил три гола. (Гоша Чернов)