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Вендел подписал контракт с «Зенитом»

12:41
Вендел. Фото AFP
Вендел. Фото AFP
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Бразильский полузащитник Вендел в понедельник вечером подписал контракт с «Зенитом». Об этом «СЭ» сообщил представитель хавбека Сесар Барбьери.

— Вчера вечером Вендел подписал пятилетний контракт, — подтвердил агент. — Он еще находится в Лиссабоне, ждет визу. Завтра-послезавтра узнаем дату вылета в Россию.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей, забил три гола. (Гоша Чернов)

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