Луис Энрике стал игроком «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.

Как и сообщал «СЭ», 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт с петербургским клубом по схеме «4+1». В обратном направлении последуют форвард сине-бело-голубых Артур и полузащитник Вендел.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении команды.

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».