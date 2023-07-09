Колосков высказался о приглашении Карасева на сбор УЕФА
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приглашение российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.
«Приглашение Карасева ничего не значит в плане возвращения наших клубов на международную арену, но это уже хороший знак. Карасев — лучший российский арбитр, справедливо, что именно его приглашают на такой сбор судей. Думаю, что если он хорошо проведет сборы, сдаст все тесты, то, кто знает, а вдруг допустят. Все возможно. УЕФА не будет вставлять ему палки в колеса. Раз пригласили, то видят потенциал», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.
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5
|Ахмат
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11
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|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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