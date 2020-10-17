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Вендел дебютировал за «Зенит» в матче с «Сочи»

15:27
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Новичок «Зенита» Вендел дебютировал в составе команды. Он вышел на замену во втором тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

Напомним, что бразилец перешел из «Спортинга» 6 октября и подписал с российским клубом пятилетний контракт.

Зенит — Сочи

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