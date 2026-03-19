Агент полузащитника ЦСКА Алвеса опроверг информацию о конфликте игрока с Челестини: «Это фейк!»

Лекка Де Камарго, агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, опроверг «СЭ» информацию о конфликте игрока с главным тренером команды Фабио Челестини.

«Информация о конфликте Алвеса и Челелстини не соответствует действительности. Это фейк!» — сказал Де Камарго «СЭ».

21-летний Алвес выступает за ЦСКА с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 бразилец забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах армейцев во всех турнирах.

После зимней паузы футболист принял участие в трех играх, причем во всех случаях он выходил на замену. В двух последних матчах: против «Балтики» (0:1) в 21-м туре РПЛ и против «Краснодара» (0:4) в ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — бразилец остался в запасе.