ВЭБ начал поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для ЦСКА. Месяц назад ВЭБ завершил сделку по приобретению 77,63 процента акций клуба в рамках конвертации долга.

Также, Шувалов рассказал об экономической ситуации в клубе и о том, как на ней отразилась пандемия коронавируса.

— Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет, — приводит РБК слова Шувалова. — Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов.

— В сам клуб?

— Да.

— Кризис убил экономику ЦСКА на этот год?

— Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс «ВЭБ Арены» использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать. В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году.