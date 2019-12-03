Вдова Яшина: «У Месси уже шесть «Золотых мячей», а Алисону дали какой-то диск»

Валентина Яшина, вдова бывшего голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина рассказала, что она думает о вручении приза, который назван в честь знаменитого вратаря. Трофей Яшина получил голкипер «Ливерпуля» Алисон. «Золотой мяч» на церемонии в Париже получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

— Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала... чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку, — цитирует Валентину Яшину «Комсомольская правда — Казань». — Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алисона... Согласна ли я с выбором? Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам все объяснит, расскажет, что к чему. Желаю господину Алисону новых побед! Только не надо от меня Алисона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст.