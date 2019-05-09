Василий Кикнадзе: "Возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в беседе с корреспондентом "СЭ" ответил на вопрос о возможности приглашения в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. На данный момент Кокорин должен освободиться в декабре этого года, а Мамаев – в ноябре.

– Возьмете к себе Кокорина и Мамаева?

– С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать…. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело. (Арман Мкртчян)​

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