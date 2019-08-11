Василий Кикнадзе: "В недалеком будущем в "Локо" появится новый форвард. Договоренность уже есть"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после победы над "Уралом" (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что команда ждет нового нападающего.

– Юрий Семин сказал, что ждет форварда. Можете прояснить этот вопрос?

– Да, появится форвард в недалеком будущем, хотя я не комментирую это. Но осталось оформить документы. Договоренности есть. Я думаю, в начале следующей недели официально объявим о том, кто и как. Хотя это будет секретом Полишинеля. Все всё знают. Но до официального объявления я ничего не могу говорить. Вот оформим документы…

– Но сейчас уже можете сказать, что договорились?

– Да-да, договорились. Осталось только оформить документы. Я думаю, в понедельник, крой – во вторник мы все оформим.

– Это будет последняя покупка?

– Нет. Надеюсь, что нет. Как говориться, никогда не зарекайся. (Елена Григорьевская)