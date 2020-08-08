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Василий Кикнадзе: «У «Локомотива» будет 2-3 трансфера. Возможно, объявим об усилении на следующей неделе»

14:17
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

— Трансферов ждать стоит, думаю, их будет 2-3, — сказал на встрече с болельщиками Кикнадзе. — Не спрашивайте, когда, окно длинное, до середины октября. Многое связано с тактикой ведения переговоров, но 1-2 усиления, думаю, ждут команду в ближайшее время. Возможно, в течение следующей недели объявим об усилении. (Иван Торопцев)

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