Василий Кикнадзе: «У «Локомотива» будет 2-3 трансфера. Возможно, объявим об усилении на следующей неделе»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

— Трансферов ждать стоит, думаю, их будет 2-3, — сказал на встрече с болельщиками Кикнадзе. — Не спрашивайте, когда, окно длинное, до середины октября. Многое связано с тактикой ведения переговоров, но 1-2 усиления, думаю, ждут команду в ближайшее время. Возможно, в течение следующей недели объявим об усилении. (Иван Торопцев)