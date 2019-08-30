Василий Кикнадзе: «Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рад, что сейчас в чемпионате России пять лидирующих команд имеют одинаковое количество очков. В 8-м туре красно-зеленым предстоит сыграть с «Ростовом».

— Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует, — цитируют «Известия» Кикнадзе. — Для зрителей и болельщиков это фантастика. А если это приносит им удовольствие, то это ровно то, для чего мы работаем. Сколько продержится такая конкуренция? Думаю, что до зимы. Не знаю, продолжат ли лидировать все пять клубов, наверное, кто-то отвалится. Не люблю давать прогнозы, а вы меня разводите на гадание на кофейной гуще. Но мне кажется, что до нового года будет точно упорная борьба. А после зимней паузы посмотрим. Там уже другая физическая готовность, другая подготовка к сезону, всё-таки пауза побольше.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр