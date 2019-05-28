Василий Кикнадзе: "По Крыховяку идет оформление нового контракта. Он будет заключен на три года"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о последних трансферных новостях клуба. От отметил, что контракт с полузащитником Гжегожем Крыховяком скоро будет заключен.

– Когда будет заключен контракт с Гжегожем Крыховяком?

– Мы сейчас занимаемся формальностями. Оформляем документы, поэтому не беспокойтесь, все здесь будет нормально.

– В какие сроки ждать новостей?

– Идут переговоры. И мы хотим с ним сотрудничать, и владельцы прав на него хотят заключения контракта, и главное, сам футболист тоже хочет остаться в команде. Все векторы совпадают. Сейчас нет даже переговоров, идет просто оформление документов.

– На какой срок будет заключен новый контракт?

– На три года.

– Какова ситуация с Мануэлом Фернандешем? Он уходит или остается?

– Не могу сказать. Новости будут на днях.

– А по остальным игрокам, у которых заканчиваются контракты, можете прояснить ситуацию?

– Мне кажется, было бы корректнее сначала поговорить с игроками, а потом уже общаться с прессой.

– То есть вы приняли решения, но еще не обсуждали их с игроками?

– Конечно.

– Сколько новичков и на какие позиции можно ожидать?

– Трансферы – это закрытая тема. Ответим на все вопросы по завершении трансферной кампании.

– Трансферный бюджет можете озвучить?

– Он средний. Ниже того, что был в прошлом году. (Елена Григорьевская)

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