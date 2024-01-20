Президент «Оренбурга»: «Надеемся, Адамов останется у нас, от «Зенита» ничего не поступало»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выразил надежду, что защитник Арсен Адамов останется в команде до конца сезона.

«Пока никакой информации из «Зенита» к нам не поступало, никаких вопросов они не задавали. Мы надеемся, что он останется», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может вернуть Адамова из-за ухода Данила Кругового в ЦСКА. Защитник выступает за «Оренбург» на правах аренды.