Президент «Оренбурга»: «Надеемся, Адамов останется у нас, от «Зенита» ничего не поступало»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выразил надежду, что защитник Арсен Адамов останется в команде до конца сезона.
«Пока никакой информации из «Зенита» к нам не поступало, никаких вопросов они не задавали. Мы надеемся, что он останется», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Зенит» может вернуть Адамова из-за ухода Данила Кругового в ЦСКА. Защитник выступает за «Оренбург» на правах аренды.
Источник: РБ Спорт
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