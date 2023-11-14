Спортивный директор «Оренбурга»: «Для нас назначение Деограсии было очевидным решением»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера оренбургского клуба Давида Деограсии.

«Когда работал Марцел Личка, мы попытались навести порядок и организовать хорошую работу в академии. Пригласили Давида работать главным тренером в академии. В основной команде было все стабильно, она побеждала, поэтому было время больше внимания уделить академии и общению с Деограсией. Я понимал его философию, как он работает. Когда мы расстались с Иржи Ярошиком, для меня [назначение Деограсии] был понятным вариантом, потому что, кого бы мы ни взяли, это был бы кот в мешке. Давид видел возможности команды, знал устройство клуба, поэтому для нас выбор был очевиден», — сказал Андреев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.