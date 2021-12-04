Обляков — о матче с «Крыльями»: «Необходима победа, и мы это прекрасно понимаем»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«Ждем тяжелой игры. «Крылья» с лета не проигрывали в Самаре, они набрали хороший ход. Но мы и так потеряли уже очень много очков. Выйдем биться, сейчас необходима победа, и мы это прекрасно понимаем», — приводит слова Облякова официальный Twitter клуба.
Матч «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре сегодня, 4 декабря и начнется в 14:00 мск. Самарцы с 24 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, армейцы с таким же количеством очков — на шестой строчке.
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