В «Нижнем Новгороде» отреагировали на интерес к Лещуку
11:55
Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к вратарю «Динамо» Игорю Лещуку.
«Никаких переговоров по Лещуку нет. Это какая-то утка. Да, Лещук качественный вратарь, но я думаю, он и в «Динамо» пригодится» — сказал Кудяряшов «СЭ»
Ранее Eurostavka сообщила об интересе «Нижнего Новгорода» к 25-летнему игроку бело-голубых. Лещук в прошлом сезоне провел 3 матча за основную команду в чемпионате РПЛ.
(Владислав Флегонтов)
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