В «Нижнем Новгороде» отреагировали на интерес к Лещуку

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к вратарю «Динамо» Игорю Лещуку.

«Никаких переговоров по Лещуку нет. Это какая-то утка. Да, Лещук качественный вратарь, но я думаю, он и в «Динамо» пригодится» — сказал Кудяряшов «СЭ»

Ранее Eurostavka сообщила об интересе «Нижнего Новгорода» к 25-летнему игроку бело-голубых. Лещук в прошлом сезоне провел 3 матча за основную команду в чемпионате РПЛ.

(Владислав Флегонтов)