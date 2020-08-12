«Вам тоже надоела эта музыка?» «Рубин» и «Спартак» обменялись постами о судействе
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«Спартак» в Twitter ответил «Рубину», который согласился с московским клубом о неоднозначном судействе в РПЛ.
Красно-белые опубликовали отрывок из популярного фильма «Сумерки», куда вмонтирован диалог арбитров матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова.
Переслушиваем уже сутки этот хит. Вам тоже надоела эта музыка? ? pic.twitter.com/L5g8OdStx5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 11, 2020
Ранее казанцы наложили бит на слова главного тренера Леонида Слуцкого про судейство в матче с «Локомотивом» (0:2).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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