«Вам тоже надоела эта музыка?» «Рубин» и «Спартак» обменялись постами о судействе

«Спартак» в Twitter ответил «Рубину», который согласился с московским клубом о неоднозначном судействе в РПЛ.

Красно-белые опубликовали отрывок из популярного фильма «Сумерки», куда вмонтирован диалог арбитров матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова.

Переслушиваем уже сутки этот хит. Вам тоже надоела эта музыка? ? pic.twitter.com/L5g8OdStx5 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 11, 2020

Ранее казанцы наложили бит на слова главного тренера Леонида Слуцкого про судейство в матче с «Локомотивом» (0:2).