Слуцкий против судей. Теперь и в рэп-формате
01:04
«Рубин» в Twitter опубликовал необычную пресс-конференцию главного тренера Леонида Слуцкого после матча с «Локомотивом» (0:2).
Пресс-служба клуба наложила на монолог тренера бит, благодаря чему получился рэп-запись. Ранее Слуцкий уже «читал рэп» про судейство в Голландии.
?Leonid Slutsky — Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Опрос
проголосовало: 9151Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...