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Слуцкий против судей. Теперь и в рэп-формате

01:04
Леонид Слуцкий. Фото AFP
Леонид Слуцкий. Фото AFP
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«Рубин» в Twitter опубликовал необычную пресс-конференцию главного тренера Леонида Слуцкого после матча с «Локомотивом» (0:2).

Пресс-служба клуба наложила на монолог тренера бит, благодаря чему получился рэп-запись. Ранее Слуцкий уже «читал рэп» про судейство в Голландии.

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