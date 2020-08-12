Слуцкий против судей. Теперь и в рэп-формате

«Рубин» в Twitter опубликовал необычную пресс-конференцию главного тренера Леонида Слуцкого после матча с «Локомотивом» (0:2).

Пресс-служба клуба наложила на монолог тренера бит, благодаря чему получился рэп-запись. Ранее Слуцкий уже «читал рэп» про судейство в Голландии.