Валуев заявил, что выступает против продажи пива на стадионах

Первый заместитель председателя комитета по туризму, чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о доступности спиртных напитков на спортивных мероприятиях.

«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России» — сказал Валуев Sport24.