Валуев поздравил «Зенит» с победой над «Арсеналом»
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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев поздравил сине-бело голубых с победой над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Об этом он написал в своем Twitter.
— Поздравляю чемпиона России с очередной победой! — написал Валуев. — Впереди Лига Чемпионов. Удачи, парни!
Поздравляю чемпиона России @zenit_spb с очередной победой! Впреди Лига Чемпионов. Удачи, парни! #Зенит #ЗенитАрсенал— Валуев Николай (@NickValuev) September 13, 2019
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