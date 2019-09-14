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Валуев поздравил «Зенит» с победой над «Арсеналом»

00:33
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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев поздравил сине-бело голубых с победой над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Об этом он написал в своем Twitter.

— Поздравляю чемпиона России с очередной победой! — написал Валуев. — Впереди Лига Чемпионов. Удачи, парни!

Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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