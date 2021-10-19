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«Валерий сказал: ты оштрафован». Экс-реабилитолог «Спартака» вспомнил знакомство с Карпиным

Тренер «ПСЖ» рассказал, как Карпин оштрафовал его в «Спартаке» за слишком ранний приход на завтрак
06:43
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Тренер «ПСЖ» Диего Мантовани, бывший тренер «Спартака» по реабилитации, в интервью «СЭ» рассказал о работе в московской команде с Валерием Карпиным.

Кильян Мбаппе, Диего Мантовани, Валерий Карпин. Штраф от Карпина, дружба с Джано, майка Мбаппе для Реброва. Интервью экс-тренера «Спартака» — теперь он в «ПСЖ»!

— В 2020 году я работал в «Сассуоло» вместе с Геннадием Беленьким, который был физиотерапевтом в «Спартаке» и застал Карпина еще игроком (Беленький пришел в клуб массажистом в 1977 году и проработал 18 лет. — Прим. «СЭ»). Геннадий и познакомил меня с Валерием. В итоге Карпин позвал нас обоих в «Спартак». Все произошло очень быстро. Буквально через неделю после общения с Валерием мы с Беленьким уже работали в «Спартаке».

— В то время Карпин только запускал тренерскую карьеру — чем он запомнился?

— В первую очередь — менталитетом. Он очень открытый человек, с которым приятно работать. Но при этом очень требовательный. Поражало его отношение к деталям — как у топ-тренеров мира: он следит за каждой мелочью. Если этого не делать, все рухнет. Карпин был очень требовательным, и это реально подталкивало всех работать лучше. Скажу за себя: за время работы с Карпиным я реально вырос в профессиональном плане.

— В сборной он сразу поменял меню: запретил сладкое, сахар. В «Спартаке» было так же?

— Да, питание всегда было очень важной темой Карпина. Так что для меня неудивительно, что и в сборной он следит за рационом футболистов. Кстати, о деталях! Вспомнил забавную историю, как в первый же месяц в «Спартаке» пришлось заплатить штраф, потому что я не вовремя пришел на завтрак. Я тут же подошел к Валерию: «Это невозможно, я никогда не опаздываю». Карпин ответил: «Ты пришел на 20 минут раньше». Оказалось, так тоже нельзя, ха-ха!

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Леонид Волотко все материалы автора

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