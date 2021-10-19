Бывший тренер «Спартака» рассказал о конфликте Карреры с игроками

Тренер «ПСЖ» Диего Мантовани, бывший тренер «Спартака» по реабилитации, в интервью «СЭ» рассказал о работе с Массимо Каррерой.

«Мы сблизились с Массимо с момента его назначения в штаб Аленичева, — сказал Мантовани. -В тот момент он не говорил ни по-английски, ни по-русски — только по-итальянски. Само собой, пока в команду не пришел переводчик Артем, я помогал Массимо. У нас завязались отличные отношения — точно знаю, что ему нравилось, как я работаю».

Мантовани подчеркнул, что он прекрасно общался с российскими футболистами.

«Что касается конфликтов, то это нормально: игроки и тренеры часто недовольны друг другом, и иногда такие вещи даже идут на пользу, закаляют коллектив. Хотя я в своей работе старался обходиться без таких вещей. У меня были отличные отношения с Массимо, в то же время я прекрасно общался с Глушаковым, Комбаровым и другими парнями», — заявил тренер.