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Бывший тренер «Спартака» рассказал о конфликте Карреры с игроками

07:18
Диего Мантовани (слева). Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Диего Мантовани (слева). Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Тренер «ПСЖ» Диего Мантовани, бывший тренер «Спартака» по реабилитации, в интервью «СЭ» рассказал о работе с Массимо Каррерой.

Кильян Мбаппе, Диего Мантовани, Валерий Карпин. Штраф от Карпина, дружба с Джано, майка Мбаппе для Реброва. Интервью экс-тренера «Спартака» — теперь он в «ПСЖ»!

«Мы сблизились с Массимо с момента его назначения в штаб Аленичева, — сказал Мантовани. -В тот момент он не говорил ни по-английски, ни по-русски — только по-итальянски. Само собой, пока в команду не пришел переводчик Артем, я помогал Массимо. У нас завязались отличные отношения — точно знаю, что ему нравилось, как я работаю».

Мантовани подчеркнул, что он прекрасно общался с российскими футболистами.

«Что касается конфликтов, то это нормально: игроки и тренеры часто недовольны друг другом, и иногда такие вещи даже идут на пользу, закаляют коллектив. Хотя я в своей работе старался обходиться без таких вещей. У меня были отличные отношения с Массимо, в то же время я прекрасно общался с Глушаковым, Комбаровым и другими парнями», — заявил тренер.

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Леонид Волотко все материалы автора

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