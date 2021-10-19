Кухарчук: «Хорошо, что «Химки» поднялись с последнего места. Мы не на это рассчитывали»
Полузащитник «Химок» Кухарчук оценил игру команды в сезоне-2021/22
06:07
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о результатах команды в сезоне-2021/22. Накануне клуб обыграл «Ахмат» (2:0) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
«Действительно, неприятно было оказаться в зоне вылета, терять очки во многих матчах. Мы не на это рассчитывали. Но собрались и сделали то, что должны были. Хорошо, что сейчас поднялись с последнего места. Теперь надо дальше играть на победу и улучшать результаты», — цитирует Кухарчука «Известия».
В 11 турах «Химки» набрали 11 очков и расположились на 13-м месте.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1237241/aleksei-fomin/staraemsia-delat-vse-chtoby-vernut-fart
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