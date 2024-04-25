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Сегодня, 13:15

Непомнящий: «Лидеры «Спартака»? Соболев, Литвинов. Но они не всегда играют»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» назвал лидеров «Спартака».

— Кого вы считаете лидером команды в отсутствие Промеса? От кого исходит основная угроза армейцам?

— Как это ни парадоксально, но те футболисты, которых я считаю ведущими, далеко не всегда проходят в состав! Тот же Соболев для меня точно лидер. Мне очень нравится Литвинов. Но даже при Слишковиче Руслан выходит только на замену. Причина? Не мне судить, просто констатирую факт.

— Зиньковский?

— По идее, ему пора бы выходить на ведущие роли. Но он почему-то все еще робеет. Во всяком случае, у меня складывается такое ощущение со стороны.

— Как вам Угальде?

— Знаете, парень с хорошими качествами. Невысокий, юркий, со скоростью, с ударом. Защитникам против него не так-то легко. В общем, вроде бы все при нем, но пока КПД оставляет желать лучшего. Не блеснул. О чем это говорит? РПЛ не такой уже простой турнир, здесь с ходу не каждый легионер может заиграть в полную силу.

Александр Соболев. «Файзуллаева скоро продадут. Соболев мог бы блистать, как Дзюба. А он все самоутверждается». Непомнящий — о дерби ЦСКА — «Спартак»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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