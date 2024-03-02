Непомнящий: «Больше ни о ком, кроме «Зенита» и «Краснодара», как о конкурентах в борьбе за титул говорить не стал бы»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Краснодар» и «Зенит» не подпустят к борьбе за чемпионство в РПЛ остальные клубы.

«Зенит» и «Краснодар» останутся в чемпионской гонке, а все остальные команды будут уже биться под ними. Тут и «Динамо», и ЦСКА, конечно, и «Локомотив», и «Спартак». Больше ни о ком как о конкурентах в борьбе за титул говорить не стал бы", — цитирует «Газета.Ru» Непомнящего.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» идет на втором месте, а далее располагаются московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» соответственно.