«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Аланию»

«Крылья Советов» в товарищеском матче в Турции обыграли «Аланию» со счетом 3:1.

В составе самарцев голы на счету Амара Рахмановича, Никиты Салтыкова и Владимира Писарского. Единственный мяч у владикавказцев забил Алан Чочиев.

В следующем матче «Крылья Советов» 7 февраля сыграют с «Пюником», «Алания» 17 февраля встретится с «Новосибирском».