Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" уже никто не догонит в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые лидируют, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

– "Зенит" уже никто не догонит?

– Конечно. Интрига в чемпионской гонке давно умерла. К сожалению, ЦСКА ничего не сделал, чтобы в нее весной включиться. У "Краснодара" свои проблемы. Короткая обойма, да и борьба на два фронта сказалась. "Локомотив" сейчас раскочегарился, но на старте сезона успел растерять много очков. Что творится в "Спартаке", вообще непонятно. А "Зенит" зимой купил трех классных футболистов, это и позволило спокойно уйти в отрыв. Барриос выгрызает всё в центре поля. Ракицкий хорош в обороне, плюс классно исполняет штрафные. Про голы Азмуна и говорить нечего. Теперь еще Дзюба пришел в себя, тоже начал забивать и отдавать. На данный момент "Зенит" укомплектован гораздо лучше, чем все его конкуренты. Отсюда и первое место. (Александр Кружков)

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