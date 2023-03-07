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Кечинов: «Если человек не делает Fan ID, значит, он что-то скрывает»

Кечинов прокомментировал возможную отмену Fan ID на матчах РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможную отмену Fan ID на матчах РПЛ.

«Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол. Последний тур показал, что посещаемость стала гораздо хуже. Наверное, так и будет продолжаться, пока Fan ID будет. Значит, нужно его убирать. Футбол — это игра для болельщиков. Если люди не хотят получать Fan ID, что клуб должен сделать? Вы понимаете, если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает. Правильно? Значит, у большинства людей есть какие-то проблемы, если они не хотят делать Fan ID. Мне нечего скрывать. Я могу в любой момент сделать Fan ID. Просто я не хожу на стадион», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что «вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-chelovek-ne-delaet-fan-id-znachit-on-chto-to-skry-vaet/
Валерий Кечинов
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