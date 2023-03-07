Каряка не считает, что уровень игры «Крыльев» упал после ухода Пиняева и Глушенкова

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» отреагировал на продажу клубом ведущих игроков Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Раз в полгода у них всегда кто-то уходил. До этого ушел Зиньковский в «Спартак», Сергеев в «Зенит», Сарвели — в «Сочи» на ведущих ролях. Они отлично умеют заменять своих футболистов. При этом очень хорошо играли с «Динамо». Вдруг у тебя появляется предложение по ребятам, наверное, его стоит рассмотреть», — сказал Каряка «СЭ».

В декабре 2022 года Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив». Контракты с игроками рассчитаны на 4 года.