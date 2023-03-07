Каряка назвал главное качество защитника «Спартака» Тавареша
Экс-игрок «Бенфики» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» оценил трансфер защитника Томаша Тавареша в «Спартак».
«Тавареш выходил в Кубке России с «Локомотивом» в концовке. По тем минутам, что я видел, у него есть способность играть в футбол. Он быстрый, бежит хорошо вперед. Игрок в любом случае интересный», — сказал Каряка «СЭ».
Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В этом сезоне 22-летний португалец провел за московский клуб 3 матча.
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|
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|4
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|37
|
3
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|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
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|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
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|29
|
7
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|28
|
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|18
|7
|5
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|26
|
9
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|18
|8
|1
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|
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|5
|5
|8
|20-26
|20
|
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|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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