Каряка назвал главное качество защитника «Спартака» Тавареша

Экс-игрок «Бенфики» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» оценил трансфер защитника Томаша Тавареша в «Спартак».

«Тавареш выходил в Кубке России с «Локомотивом» в концовке. По тем минутам, что я видел, у него есть способность играть в футбол. Он быстрый, бежит хорошо вперед. Игрок в любом случае интересный», — сказал Каряка «СЭ».

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В этом сезоне 22-летний португалец провел за московский клуб 3 матча.