Валерий Кечинов: «Нужно, чтобы сначала жизнь нормализовалась, а потом будем думать о том, как и что доигрывать»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что сначала нужно нормализовать обычную жизнь, а потом думать о возобновлении сезона, приостановленного из-за коронавируса.

— Сейчас нет смысла гадать на кофейной гуще, что и как будет с чемпионатом и Кубком, — цитируют «Известия» Кечинова. — Нужно, чтобы сначала жизнь нормализовалась и вернулась в прежнее русло. Уже потом будем думать о том, как и что доигрывать. Согласен с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном относительно того, что нормально завершить сезон уже не получится. Статистика вообще не радует, количество заболевших постоянно растет...

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется