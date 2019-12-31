Валерий Карпин: «Желаем терпения с футболистами и тренерским штабом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в официальном Twitter клуба поздравил болельщиков с Новым годом.
— Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом. Хотел бы пожедать всем нам удачи, здоровье. Желание у нас будет по-любому. Думаю, к команде претензий быть не может — ребята делали все возможное и невозможное. Дай Бог, чтобы 2020 год получился еще лучше, чем 2019-й.
Желаем вам терпения, терпения с футболистами, с тренерским штабом. Поверьте мне, мы делаем все возможное, чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы вам нравились.
Футболистам пожелаю здоровье, прежде всего. И успехов в спортивных реультатах. Всем спасибо, всех люблю.
Парад новогодних поздравлений завершают главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и его милейшая дочка ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 31, 2019
Слишком много любви в одном видео — милота зашкаливает!
Смотрим и принимаем душевные поздравления от Главного ?#ФКРостов #МыРостов #Карпинhttps://t.co/EXReucrmDA