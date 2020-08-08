Валерий Карпин: «В головах футболистов все начинается заново»
17:41
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
— Все закончилось, все забыли. Первая игра нового сезона. В головах футболистов все начинается заново, — цитирует тренера пресс-служба ростовчан.
— Чему постарались уделить больше времени в межсезонье?
— Прежде всего восстанавливались, набирали физические кондиции. В том сезоне было много больных, после их болезни были игры, тренировок практически не было. Поэтому уделили больше внимания кондициям.
— В прошлом сезоне дважды уступили «Тамбову». Говорили об этом перед игрой?
— Нет. Сейчас уже новый сезон, новые игры.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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