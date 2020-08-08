Валерий Карпин: «В головах футболистов все начинается заново»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Все закончилось, все забыли. Первая игра нового сезона. В головах футболистов все начинается заново, — цитирует тренера пресс-служба ростовчан.

— Чему постарались уделить больше времени в межсезонье?

— Прежде всего восстанавливались, набирали физические кондиции. В том сезоне было много больных, после их болезни были игры, тренировок практически не было. Поэтому уделили больше внимания кондициям.

— В прошлом сезоне дважды уступили «Тамбову». Говорили об этом перед игрой?

— Нет. Сейчас уже новый сезон, новые игры.