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Валерий Карпин: «В головах футболистов все начинается заново»

17:41
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Все закончилось, все забыли. Первая игра нового сезона. В головах футболистов все начинается заново, — цитирует тренера пресс-служба ростовчан.

— Чему постарались уделить больше времени в межсезонье?

— Прежде всего восстанавливались, набирали физические кондиции. В том сезоне было много больных, после их болезни были игры, тренировок практически не было. Поэтому уделили больше внимания кондициям.

— В прошлом сезоне дважды уступили «Тамбову». Говорили об этом перед игрой?

— Нет. Сейчас уже новый сезон, новые игры.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-33352573_901101

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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