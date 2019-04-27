Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Анжи" в матче 26-го тура РПЛ (1:1) во флеш-интервью в эфире "Матч Премьер" посетовал на реализацию моментов.

- Первый тайм "Ростов" побеждает, потом создает моменты и не забивает. Проблемы только в реализации?

- Ну а вы как думаете?

- Думаю, что проблема еще и в "Анжи".

- В "Анжи" - в чем? В том, что мы создали пять 500-процентных моментов и не забили?

- Ну они тоже боролись и забили гол...

- Ну боролись, но если бы мы забили второй, то все бы закончилось.

- Можно сказать, что "Анжи" сегодня играл смелее?

- Не скажу, что они смелее сыграли. Мы сами дали им так сыграть. Проблема в нас.

- После игры вы сказали, что при игре с "Локомотивом" были проблемы с выходом из обороны.

- Были проблемы? Да я и не помню уже. Ну опять же, надо смотреть на соперника. С "Анжи" выход из обороны лучше, с реализацией проблема.