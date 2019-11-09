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Валерий Карпин: «Ростов» проиграл не из-за Карасева»

18:42
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:2) отметил, что команда хорошо начала, но затем стала делать ошибки.

— Все было то же самое. Забили — начали хорошо, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Потом начали сами себе создавать моменты, потому что начали терять мячи на ровном месте. Первый тайм пошел насмарку. Моменты если не забиваешь, то что-то может отскочить и в свои ворота.

— В перерыве говорили, что не хватает контроля мяча?

— И об этом тоже.

—  Вы недовольны работой Сергея Карасева сегодня?

— Не комментирую. Сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева. Его чего комментировать.

— Последние неудачные результаты — это системность уже?

— Кто играл со «Спартаком»? Цифры вы берете. А вы смотрите, кто играл, когда играл, где играл, как играл, как пропустили, как не выиграли, как проиграли.

— Пауза пойдет на пользу?

— Посмотрим 23-го числа.

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