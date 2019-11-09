Валерий Карпин: «Ростов» проиграл не из-за Карасева»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:2) отметил, что команда хорошо начала, но затем стала делать ошибки.
— Все было то же самое. Забили — начали хорошо, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Потом начали сами себе создавать моменты, потому что начали терять мячи на ровном месте. Первый тайм пошел насмарку. Моменты если не забиваешь, то что-то может отскочить и в свои ворота.
— В перерыве говорили, что не хватает контроля мяча?
— И об этом тоже.
— Вы недовольны работой Сергея Карасева сегодня?
— Не комментирую. Сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева. Его чего комментировать.
— Последние неудачные результаты — это системность уже?
— Кто играл со «Спартаком»? Цифры вы берете. А вы смотрите, кто играл, когда играл, где играл, как играл, как пропустили, как не выиграли, как проиграли.
— Пауза пойдет на пользу?
— Посмотрим 23-го числа.